أوضح رئيس بلدية جونية جوان حبيش، في حديث تلفزيوني، أن نجاح مهرجانات جونية يثبت أنه لا يزال هناك فسحة أمل وفرح في لبنان، لافتاً إلى أن الفكرة كانت مميزة والتنفيذ كان ممتازاً.
وكشف حبيش أن وصول عدد الزائرين على مدى 3 أسابيع بلغ نحو 100 ألف زائر، معتبراً أن هذه النتيجة تثبت القدرة على تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر حبيش: 100 ألف زائر على مدى 3 أسابيع من مهرجانات جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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