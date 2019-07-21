حبيش: 100 ألف زائر على مدى 3 أسابيع من مهرجانات جونية

أوضح رئيس بلدية جونية ​جوان حبيش​، في حديث تلفزيوني، أن نجاح ​مهرجانات جونية​ يثبت أنه لا يزال هناك فسحة أمل وفرح في لبنان، لافتاً إلى أن الفكرة كانت مميزة والتنفيذ كان ممتازاً.

وكشف حبيش أن وصول عدد الزائرين على مدى 3 أسابيع بلغ نحو 100 ألف زائر، معتبراً أن هذه النتيجة تثبت القدرة على تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد.