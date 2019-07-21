قناة "الجديد": لقاء جمع اللواء عباس إبراهيم والوزير صالح الغريب

أفادت قناة "الجديد" عن لقاء جمع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​. وكانت قناة "المنار" قد أفادت بأن المدير العام للأمن العام التقى النائب السابق غازي العريضي، عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم سيلتقي أيضاً رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان. وأوضحت القناة أن اللواء إبراهيم يعمل على بلورة حل لقضية حادثة قبرشمون.

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