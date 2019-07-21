جان بيروتي: ليكف السياسيين شرهم عن السياحة في فصل الصيف

أوضح أمين العام لاتحاد النقابات السياحية ​​جان بيروتي​، في حديث تلفزيوني، أن معظم ​السياحة​ في لبنان هي سياحة فردية، مؤكداً أن كلفة السياحة في لبنان على هذا المستوى أقل بكثير من دول العالم، موضحاً أن الرحلات التي تحصل إلى الخارج هي سياحة مجموعات.

وفي حين أشار بيروتي إلى أن العبء الأساسي هو سعر تذكرة السفر، داعيا السياسيين إلى أن يكفوا شرهم في فصل الصيف وتأجيل الإستحقاقات والخلافات.