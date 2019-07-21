أكد نائب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" ​نسيب الجوهري​ في حديث تلفزيوني أن "الحزب "الديمقراطي اللبنانية" كان جاهزا منذ 3 أسابيع لحضور جلسة لمجلس الوزراء شرط أن يتم طرح إحالة ملف قبرشمون إلى ​المجلس العدلي​ على طاولة المجلس للتصويت عليه ولا أحد هدفه التقليل من أحترام وشأن ​رئاسة الحكومة​"، مشيراً إلى "اننا حريصون على أن تتم معالجة الموضوع بالطرق القانونية والاطر الدستورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر نسيب الجوهري: لا أحد هدفه التقليل من أحترام وشأن رئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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