الأحدب: مشوار الإصلاح والتغيير يبدأ بقرارات تعالج مشاكل الناس كما فعلت الحسن

نوه النائب السابق ​مصباح الأحدب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما أعلنته وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ بالنسبة للأرقام المميزة للسيارات، مشيراً إلى أن "مشوار الإصلاح والتغيير لا يحتاج للكثير من الوقت كما يدعي البعض، بل يبدأ بأخذ قرارات تعالج مشاكل الناس كما فعلت الوزيرة ريا الحسن، وهذا ما يجب أن يفعله كل سياسي يدعي تمثيل الناس، هذه الأصالة أصالة وطنية طرابلسية، على ساسة ​لبنان​ أن يحذو حذوها بدل أن يغرقوا بالطائفية و​العنصرية​ و​الفساد​".

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