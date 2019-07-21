كيدانيان: حصة وزارة السياحة من الموازنة العامة سخيفة جداً

أكد وزير السياحة ​أفيديس كيدانيان​، في حديث تلفزيوني، أن أرقام الوزارة بالنسبة إلى النصف الأول من العام كانت ممتازة، مشيراً إلى أنه كان يتوقع أرقام أكثر لكن الإنتكاسة الأمنية الأخيرة كان لها تأثير.

وأوضح كيدانيان أن حصة ​وزارة السياحة​ من ​الموازنة​ العامة هي 0.066%، واصفاً هذا المبلغ بـ"السخيف جداً".

وأشار كيدانيان إلى أنه في السابق لم يكن هناك أي بلد في الشرق الأوسط ينافس لبنان في السياحة، لكن بسبب الحرب والوضع الإقتصادي تضرر القطاع السياحي.

وفي حين لفت إلى أنه من المفترض أن يكون لبنان في المرتبة الأولى كمقصد سياحي، أعرب عن خيبة أمل لديه من القطاع الخاص، متحدثاً عن غياب النظرة المستقبلية.