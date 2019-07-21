الاب نيقولا عقيقي ترأس قداسا بمناسبة عيد مار شربل بدير مار شربل بدرعون

ترأس الاب نيقولا عقيقي قداسا بمناسبة ​عيد مار شربل​ في ​دير مار شربل​ في ​درعون​ - ​حاريصا​ عاونه رئيس الدير الاب ​ايلي قرقماز​ بحضور الرئيس العام السابق للرهبنة اللبنانية المارونية الاباتي الياس خليفة وحشد من أهالي المنطقة وخدم القداس الاب ​مروان غانم​ والفنان جوزيف بو ملهب. وفي نهاية القداس تم التبريك بذخائر ​القديس شربل​. لاطلاع على ألبوم صور القداس،أنقر هنا.

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