مسؤول ايراني: معسكر الاستكبار فاقد للتحليل والقدرة المناسبة لمعرفة الثورة الاسلامية

اكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين غلام رضا سليماني "اننا نشهد اليوم أن الاستكبار العالمي ومعسكر الاستكبار فاقد للقدرة المناسبة على تحليل ​الثورة الاسلامية​ ومعرفتها"، مشيراً إلى أن "مسؤوليتنا هي ان نستفيد في منظمة تبعئة المستضعفين من طاقات التعبويين؛ وبالطبع لدينا طاقات جيدة ولابد من تنظيم هذه الطاقات".

ولفت إلى أن "إكمال مرحلة بناء المجتمع والوصول الى بناء الامة في إطار تنفيذ بيان الخطوة الثانية للثورة، هي من واجب التعبئة والتعبويين وإن احدى بركات الثورة الاسلامية تتمثل في الاهتمام بتربية اليافعين و​الشباب​ الثوري المثقف، وقد تم إنجاز هذا المهم بشكل جيد في مختلف الفترات طيلة الـ40 عاما الماضية".