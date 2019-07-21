خارجية الكويت: تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة

نقلت وسائل اعلامية كويتية عن مصدر في ​وزارة خارجية​ البلاد أن "دولة ​الكويت​ تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل في احتجاز ​ناقلة نفط​ بريطانية مؤخرا".

وأشار المصدر الى أن "استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع ​المجتمع الدولي​ إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر".

ودعا لأن "تلتزم كافة القوى بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من ​العالم​".