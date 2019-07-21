مسؤول ليبي: ماضون في معركتنا ضد الميليشيات

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، خالد المحجوب، أن "قوات الجيش ماضية قُدماً في معركتها ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس"، مشيراً إلى ان "هدف القوات المسلحة الليبية هو القضاء على الميليشيات المسلحة المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق واستتباب الأمن في البلاد".
ونفى المحجوب "موافقة القوات المسلحة الليبية على دعوات الوفاق إلى توقيع هدنة بواساطة أممية"، مشدداً على أن "الجيش لن يسمح للميليشيات المسلحة أن تبقى بأي شكل من الأشكال في البلاد".
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