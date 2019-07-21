مسؤول ليبي: ماضون في معركتنا ضد الميليشيات

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي ب​القوات المسلحة​ الليبية، خالد المحجوب، أن "قوات ​الجيش​ ماضية قُدماً في معركتها ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة ​طرابلس​"، مشيراً إلى ان "هدف القوات المسلحة الليبية هو ​القضاء​ على الميليشيات المسلحة المنضوية تحت لواء ​حكومة​ الوفاق واستتباب ​الأمن​ في البلاد".

ونفى المحجوب "موافقة القوات المسلحة الليبية على دعوات الوفاق إلى توقيع هدنة بواساطة أممية"، مشدداً على أن "الجيش لن يسمح للميليشيات المسلحة أن تبقى بأي شكل من الأشكال في البلاد".