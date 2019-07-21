لفت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن "طوكيو لم تقرر بعد بشأن المشروع الأميركي حول إنشاء تحالف دولي في مضيق هرمز"، مؤكدا ان "علاقات اليابان مع إيران قائمة على الصداقة".
وأشار إلى أن "العلاقات الراهنة لليابان مع إيران، علاقات ودية"، مؤكدا "مواصلة اليابان جهودها الدبلوماسية في سياق إستتباب الأمن بمنطقة الخليج الفارسي"، لافتاً إلى أنه "يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني: علاقاتنا مع إيران ودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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