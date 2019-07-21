رئيس الوزراء الياباني: علاقاتنا مع إيران ودية

لفت رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​ إلى أن "​طوكيو​ لم تقرر بعد بشأن المشروع الأميركي حول إنشاء تحالف دولي في ​مضيق هرمز​"، مؤكدا ان "علاقات اليابان مع ​إيران​ قائمة على الصداقة".

وأشار إلى أن "العلاقات الراهنة لليابان مع إيران، علاقات ودية"، مؤكدا "مواصلة اليابان جهودها الدبلوماسية في سياق إستتباب ​الأمن​ بمنطقة ​الخليج الفارسي​"، لافتاً إلى أنه "يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الايراني ​حسن روحاني​".