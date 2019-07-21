الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "​الجيش التركي​ أرسل تعزيزات عسكرية إلى قضاء "أقجة قلعة" في ولاية شانلي أورفة جنوب شرق ​تركيا​ تمهيداً لنقلها إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "التعزيزات تتضمن ​شاحنات​ محملة بالمدافع والدبابات والذخيرة، ووصلت "أقجة قلعة" بعد خروجها من قيادة لواء المدرعات العشرين في شانلي أورفة واستلمت قيادة فوج الحدود الثالثة في "أقجة قلعة" التعزيزات قبل نشرها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا".

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