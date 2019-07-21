الخارجية القطرية: نتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز

أعربت ​وزارة الخارجية القطرية​ عن قلقها من الأحداث الجارية في منطقة ​مضيق هرمز​، وما سبقها من أحداث تمس الملاحة البحرية إقليميا ودوليا، مؤكدةً "اننا نتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء".

وفي بيان لها، شدد الخارجية القطرية على "ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل"، مشيرةً إلى أنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا فإن دولة قطر تطالب جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.

من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.