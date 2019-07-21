الدبلوماسيون الإسرائيليون يضربون عن العمل بمختلف أنحاء العالم

أعلنت نقابة موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "جميع البعثات الدبلوماسية للدولة العبرية ستنظم الأسبوع المقبل إضرابا عن العمل احتجاجا على سياسة حكومتها تجاه الوزارة"، مؤكدةً أن "هذا القرار اتخذ تلبية لدعوة 90 رئيسا للسفارات والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية، احتجاجا على "التآكل الشديد" لصفة وزارة الخارجية وخفظ الميزانية العملياتية للبعثات الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم بشكل حاد، علاوة على "المخالفات الجسيمة لحقوق الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين".
وحذرت من أن "الحكومة الإسرائيلية بسلوكها الحالي تتجه نحو تدمير المنظومة الدبلوماسية الاحترافية، لتصبح الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمارس أعمالها الدبلوماسية بطريقة منظمة"، متهمةً سلطات البلاد بـ"تجاهل خبراتهم ومهنيتهم"، مشددة على أن "هذا الأمر لا يمكن قبوله على المستوى الوطني والاحترافي".
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