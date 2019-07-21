أعلنت السفارة الروسية في طهران أن "الدبلوماسيين الروس، يواصلون جهودهم للاتصال بأفراد الطاقم الروسي على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران".
وأشار المتحدث باسم السفارة الى "أننا تمكنا من الاتصال برئيس مكتب وزارة الخارجية الإيرانية في المدينة التي تحتجز الناقلة"، لافتاً الى أن "أفراد الطاقم ما زالوا على متن السفينة ولهم حرية التنقل في الناقلة، وفي الوقت نفسه، تمنعهم القواعد البحرية الدولية من مغادرة السفينة".
وأكد أن "أفراد الطاقم بخير ولا يوجد ما يهدد حياتهم أو صحتهم"، مشيرا إلى أن "موسكو تعمل مع شركائها الإيرانيين سعيا للاتصال بالبحارة الروس".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا بطهران: نسعى للتواصل مع الطاقم الروسي لناقلة النفط البريطانية المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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