محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ): أدانت مملكة البحرين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى ونقطة تفتيش للشرطة في منطقة ديرة إسماعيل خان بباكستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تضامن البحرين مع باكستان، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت والرافض بشدة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.