في اليوم الأول للتنسيق.. رحلة طالبة ثانوي من مكتب التظلمات إلى معامل جامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود عبدالرحمن ورمضان حسن:

مع الضوء الأول لصباح اليوم، استيقظت "أسماء محمد"، لتصطحب أمها إلى مدرسة السعيدية بنين، لتقديم تظلم بمادتي "التاريخ وعلم النفس"، قبل أن تتجه إلى معامل جامعة حلوان لتسجيل رغباتها في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة.

لم تفرح الفتاة الحاصلة على 91% بشعبة الأدبي بهذا المجموع "قلت أتظلم قبل التسجيل، يمكن يجي لي درجات وساعتها أقدر أغير التنسيق"، إذ كانت تتوقع أن تكون ضمن كليات القمة في المرحلة الأولى للتنسيق.

حلم يراودها منذ الطفولة، أن تصبح مترجمة، دفعها ذلك إلى حب اللغات، حيث اختارت كلية "تجارة إنجلش" رغبة أولى، يليها تربية إنجليزي، ثم آداب ومنها تنوي دخول قسم اللغة الإنجليزية، "خايفة التنسيق يزيد وما أقدرش أحقق حلمي".

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"أسماء شاطرة في الإنجليزي من صغرها، وبتجيب درجات كويسة في اللغات"، تقولها الأم، بينما تراقب عيناها شاشة الحاسب الآلي لتراجع ترتيب الرغبات للمرة الأخيرة قبل حفظها، لم يقتصر ترتيب رغبات "أسماء" فقط على اللغة الإنجليزية، حيث اختارت أغلب كليات الآداب بجامعة القاهرة وعين شمس وحلوان، لتدرس اللغة الألمانية، والتي حصلت على المجموع النهائي في هذه المادة خلال امتحانات الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت الخميس المقبل موعدًا لإعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة، وإطلاع الطلاب على كراسات الإجابة للمواد المقدم بها التظلم.

فضلت الأم أن تصطحب ابنتها إلى المعمل المركزي بجامعة حلوان، لتتمكن من تسجيل الرغبات بشكل صحيح، "أسماء أول واحدة في العائلة تخلص ثانوية، ودي أول مرة نسجل في التنسيق، حاولت أقلل من توترها بشكل كبير، وقلتها لو عايزين نعدل حاجه تاني هنعدلها قبل يوم الخميس".​