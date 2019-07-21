ماهر الدمياطي: نظام الدراسة الجديد بكليات الصيدلة يرتقي بقيمة الصيدلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك عددًا كبيرًا من خريجي كليات الصيدلة في مصر؛ بمعدل صيدلي لكل 436 مواطنًا، بما يقترب من أربعة أضعاف المعدلات العالمية.

وأضاف الدمياطي، خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "TEN"، اليوم الأحد، أن هناك 44 كلية صيدلة في مصر و14 ألفًا ونصف خريج سنويًّا، وأن هذه الزيادة تطلبت ضرورة إعادة النظر بما يتماشى مع الضوابط العالمية بهدف الارتقاء بقيمة الصيدلي سواء داخل أو خارج مصر.

وتابع رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات بأن النظام الجديد للدراسة في كليات الصيدلة في مصر سيكون بإضافة سنة دراسية؛ لتبلغ مدة الدراسة في هذه الكليات 6 سنوات بدلًا من خمس؛ لإتاحة فرصة لتدريب الطلاب في مواقع العمل المختلفة.