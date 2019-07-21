الجبير: أي مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ): أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير أن أي مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف الجبير في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد، أنه على إيران أن تدرك أن تصرفاتها التي تشمل احتجاز ناقلة بريطانية مرفوضة تماما. وطالب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي المجتمع الدولي بردع تصرفات وانتهاكات إيران التي تخالف القانون.

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