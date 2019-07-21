بالصور.. السديس يكرم عددًا من القيادات الأمنية بمطار عبدالعزيز الدولي

كرم الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عددًا من المسئولين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وجاء التكريم لعدد من القيادات الأمنية والإدارية بالمطار وهم كل من مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الأستاذ عصام فؤاد، ومساعده الأستاذ عبدالمحسن الشيخ، ومدير وحدة أمن وحماية المطار العميد

خالد القحطاني، ومدير إدارة الجوازات بالمطار العقيد سليمان اليوسف، ومدير المباحث العقيد حسن الأسمري، ومدير الاستخبارات العقيد خالد السيف، ومدير شرطة المطار المقدم عمر القرني، ومدير فرع وزارة الحج والعمر المهندس مروان السليماني، ومدير الجمارك مشعل الزبيدي، ومدير وحدة المراقبة الصحية الدكتور أيمن سلمان، ومدير وحدة مكافحة المخدرات النقيب أحمد الأحمدي، ومدير وحدة المرور النقيب سلطان الرشيد، ومدير المباحث الإدارية العقيد محمد الغامدي، والمدير التنفيذي لإدارة تشغيل صالات المطار الأستاذ عدنان السقاف، ومدير إدارة شئون الحج والعمرة الأستاذ عبدالمجيد الأفغاني .يذكر أن ذلك جاء عقب زيارة لصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز، وذلك للوقوف على استعدادات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.