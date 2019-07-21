السديس في زيارة ميدانية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

زار الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة . وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على استعدادات الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالمطار، والتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لهم بما يليق بعظم هذه الشعيرة .

حيث أوصى معاليه العاملين خلال الزيارة، بأن يظهروا بالشكل اللائق والمشرف لبلادنا المباركة، وأن يعكسوا الصورة المشرقة لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير

كما أوصاهم باستشعار المسئولية الدينية ومراعاة حق الله في التعامل السمح اللين مع ضيوف الرحمن، سائلاً الله - عز وجل - أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل وأن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقومون به في خدمة حجاج بيت الله الحرام . المقدمة لهم بما يليق بعظم هذه الشعيرة .حيث أوصى معاليه العاملين خلال الزيارة، بأن يظهروا بالشكل اللائق والمشرف لبلادنا المباركة، وأن يعكسوا الصورة المشرقة لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .كما أوصاهم باستشعار المسئولية الدينية ومراعاة حق الله في التعامل السمح اللين مع ضيوف الرحمن، سائلاً الله - عز وجل - أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل وأن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقومون به في خدمة حجاج بيت الله الحرام .

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