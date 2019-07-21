«طيران النواب»: توقف رحلات لا علاقة له بإجراءات الأمن

تحركت القاهرة أمس للرد على قرار الخطوط البريطانية بتعليق رحلاتها للقاهرة لمدة 7 أيام، بدأت التحركات بلقاء عقده الفريق يونس المصرى وزير الطيران مع السفير البريطانى بالقاهرة، كما تحرك مجلس النواب، وأكد رئيس لجنة الطيران أن القرار لا يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة.

كما أدان خبراء الطيران قرار الشركة البريطانية، وأكدوا أن مصر آمنة.

أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن قرار شركة «بريتش إيروايز» بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، لا علاقة له بإجراءات الأمن بالمطارات المصرية، ولكن قد يتعلق بالتكدس الذى حدث بالمطار نتيجه تزاحم الجمهور الجزائرى عقب البطولة الأفريقية، أو قد يكون الأمر بمراجعات أمنية خاصة بالشركة الإنجليزية نفسها.

وأضاف «صدقى» فى تصريحات لـ «الوفد» أنه تواصل منذ صدور القرار مع الجهات المعنية وأجرى اتصالات على أعلى مستوى لاستيضاح الأمر وتم التأكيد على سلامة الإجراءات الأمنية المصرية، واتصالات مع رئيس سلطة الطيران المدنى، وأن المطارات المصرية بأمان وأن هناك تضخيمًا لحجم الموضوع الذى لم يكن يرقى لهذا المستوى، لأن الشركة الإنجليزية ببساطة هى شركة تجاريه لها الحق أن تشغل أو توقف خطوطها حسب المكسب والخسارة وأعتقد أن الأزمة لدى الشركة وليس للسلطات المصرية أى علاقه بهذا الموضوع.

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وتابع صدقى للتأكيد على صحة الموقف المصرى أن السلطات الإنجليزية لم توقف رحلات شركة مصر للطيران من

وإلى بريطانيا، مما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بالإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، بالإضافة أن الحكومة البريطانية نفسها لم تصدر أى بيان بشأن وجود تهديدات أمنية.

ولفت رئيس طيران النواب أن السلطات المصرية لديها من الحنكة والخبرة فى مجال الطيران واستطاعت حل أزمه التكدس من الجماهير الجزائرية خلال ساعات معدودة، وبالمناسبة صالات الجمهور الجزائرى ليس لها أى علاقة بصالات طائرات شركة «بريتش إيروايز» الإنجليزية ولا يوجد أى تداخل فى الأمر.

وأضاف صدقى أن مصر دولة كبيرة ولا تهزها بيان من شركة طيران أو غيره فمنذ أيام استقبلنا العالم كله على أراضينا، واستمتع الجميع بالسياحة المصرية وودعناهم بسلام وأمان وأرجو عدم تضخيم الأمور فمصر ستظل بلد الأمن والأمان.

وأشار رئيس لجنة السياحة، أن شركات الطيران الخاصة البريطانية مثل شركة تونسن، وشركة توماس كوك، وشركة إيزى جيت، لم توقف رحلاتها إلى مطار الغردقة وما زالت الرحلات مستمرة.