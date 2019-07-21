غداً.. السعودية تستقبل 700 حاج مصري من الجمعيات الأهلية

يغادر غداً أوّل فوج لحجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج ويضم «700» حاج يتوجهون للمدينة، واستعرضت أمس غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الترتيبات النهائية لبدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية، والبالغ عددهم 12 ألف حاجاً، وتلقت تقريراً حول معاينة مواقع تسكين الحجيج فى الفنادق والخيام وحافلات النقل، وجهت والى بعثة الوزارة بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم أقصى جهد لخدمتهم وتوفير الراحة الكاملة لحجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية بدءاً من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجيج إلى الفنادق وعمليات التسكين وتوفير الكراسى المتحركة والخدمات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة مع التشديد على منح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة، كذلك التعاون مع البعثات الأخرى والتنسيق لخدمة الحجيج، ومن المقرر

إطلاق جسر جوى بداية من غد لنقل حجاج الجمعيات الأهلية.

أوضح أيمن عبدالموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى أن مقدمة البعثة الرسمية للحج الجمعيات الأهلية سافرت يوم 21 يوليو للمدينة المنورة وتسلم الفنادق ومراجعة الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل الإجراءات وأنه للمرة الأولى سيرافق الحجيج واعظات دينيات بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم الوعظ بالأراضى السعودية إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجيج خلال وجودهم فى السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج مناشداً الحجيج اتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن بدء تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر الوزارة لطبع تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية

بهدف سرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر ومن المقرر أن يتوجه الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية رئيس بعثة الحج للأراضى المقدسة من أجل الاطمئنان على الحجاج المصريين والخدمات المقدسة، وطالب بضرورة التنسيق بين البعثات الخاصة بوزارة الداخلية وبعثة الجمعيات الأهلية والسياحة، ودعا لمعالجة كل السلبيات السابقة، واستعرض اللواء عمر لطفى ممثل وزارة الداخلية كل الخطط وكشف عن توفير خطوط محمولة وزى للحجاج.

وفى سياق مواز أطلقت وزارة الصحة السعودية برنامجاً لتوعية حجاج بيت الله الحرام والمواطنين ودشنت المملكة حساباً لتلقى الاستفسارات وتقديم النصائح والإرشادات الطبية عبر تويتر، ويستضيف البرنامج نخبة من الأطباء والمتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية بشكل يومى، كما جهزت وزارة الصحة ثلاثة مهابط داخل مكة المكرمة تشمل مهبط مدينة الملك عبدالله الطبية ومهبط مستشفى النور التخصصى ومهبط مستشفى حراء العام، حيث تستخدم فى إخلاء الحالات داخل وخارج مكة المكرمة، وبالنسبة للمشاعر المقدسة أعدت الصحة السعودية «3» مهابط فى مستشفى شرق عرفات ومستشفى عرفات العام ومستشفى منى للطوارئ، وتستهدف المملكة نقل الحالات الطارئة على نحو عاجل للمستشفيات من أجل إنقاذها.