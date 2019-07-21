الجيش الليبي يعين اللواء المبروك الغزوي قائدًا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتكليف اللواء المبروك الغزوي قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، خلفا للواء عبد السلام الحاسي. خلفا للواء عبد السلام الحاسي. وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن اللواء المبروك الغزوي كان يشغل منصب آمر وحاكم لمنطقة سبها العسكـرية، كما عمل آمرا لمنطقة الكفرة العسكرية لمدة تقارب 3 سنوات، كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة. المبروك الغزوي كان يشغل منصب آمر وحاكم لمنطقة سبها العسكـرية، كما عمل آمرا لمنطقة الكفرة العسكرية لمدة تقارب 3 سنوات، كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة.

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