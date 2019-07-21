مقتل عنصران من قوات الحرس النووي الايراني

قُتل عنصران في قوات الحرس الثوري الإيراني، وأُصيب اثنان آخران بجروح، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة اليوم الأحد. مجموعة مسلحة اليوم الأحد. ونقلت قناة "الحرة" عن وكالة أنباء فارس، أن الحادثة وقعت أثناء مواجهة عناصر الحرس الثوري مجموعة مسلحة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران. فارس، أن الحادثة وقعت أثناء مواجهة عناصر الحرس الثوري مجموعة مسلحة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.



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