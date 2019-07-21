واشنطن: مقاتلة فنزويلية طاردت بعدوانية طائرة أميركية

أعلنت الولايات المتحدة أن مقاتلة فنزويلية "طاردت بعدوانية" طائرة استخبارات أميركية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، في تأكيد على تصاعد التوترات بين البلدين.
وذكرت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، الأحد، أن تصرف فنزويلا يدل على السلوكالمتهور للرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الولايات المتحدة بخرق القواعد الدولية.
وأوضحت الولايات المتحدة أن طائرة من طراز إي بي-3 كانت تقوم بمهمة متعددة الجنسيات وأن مقاتلة فنزويلية من طراز سو-30تتبعت الطائرة عن كثب، وهو ما تقول الولايات المتحدة إنه شكل تهديدا لطاقمها.
وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، إن الولايات المتحدة دخلت المجال الجوي الفنزويلي دون إشعار مسبق.
وأشار إلى أن ذلك عرض الرحلات الجوية التجارية من مطار فنزويلا الرئيسي للخطر.
وتدعم الولايات المتحدة محاولة زعيم المعارضة خوان غايدو للإطاحة بمادورو
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