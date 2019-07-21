ترامب يطالب مجددا الديمقراطيات الأربع بالاعتذار من إسرائيل

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على أربع مشرعات ديمقراطيات من أصول أجنبية في مجلس النواب، مطالبا إياهن مجددا بالاعتذار من إسرائيل.
وقال ترامب في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر": "لا أعتقد أن المشرعات الأربع قادرات على حب وطننا، وعليهن الاعتذار من أمريكا (وإسرائيل) علىما جاء على لسانهن من التصريحات الفظيعة (المثيرة للكراهية)".
وتابع ترامب أن هؤلاء الديمقراطيات يدمرن الحزب الديمقراطي لكنهن "ضعيفات وغير قادرات على تدمير دولتنا العظمى".
ويواصل بذلك الرئيس الأمريكي هجومه على النائبة المنحدرة من بورتوريكو، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وأول مشرعةمسلمة من أصول صومالية إلهان عمر، والنائبة من أصول فلسطينية رشيدة طليب، بالإضافة إلى المشرعة أيانا بريسلي، وهي من ذوي البشرة السمراء.
وكانت عمر وطليب قد انتقدتا إسرائيل بشدة.
وتعرض ترامب في الأيام الأخيرة لموجة اتهامات بالعنصرية، عندما دعا المشرعات الأربع اللاتي دخلن مجلس النواب في يناير الماضي إلى "العودة لبلدانهن"، وذلك على الرغم من أن ثلاثا منهن ولدن في الولايات المتحدة (باستثناء عمر).
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