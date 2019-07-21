عاجل-الجبير: أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، داعيا إيران بأن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وطالب الجبير المجتمع الدولي بردع مثل هذه الأعمال.



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