«وول ستريت جورنال»: ترامب يعتزم تشديد العقوبات على أردوغان

دينا محمود ( لندن)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع في البيت الأبيض، مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث العقوبات المرتقب فرضها على تركيا، رداً على شرائها صواريخ «إس ـ 400» الروسية المتطورة للدفاع الجوي، وذلك وسط تصاعد الضغوط التي يمارسها المشرّعون الأميركيون على الإدارة، لدفعها لاتخاذ تدابير شديدة الصرامة في هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة على ذلك الملف، قولها إن أعضاء الكونجرس يتخذون «موقفاً حازماً وأكثر قوة من موقف البيت الأبيض على صعيد العقوبات الواجب فرضها» على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إصراره على إتمام صفقة الصواريخ الروسية.

وأشارت المصادر، ‏إلى أن النواب والشيوخ الأميركيين يمارسون ضغوطاً هائلة على إدارة ترامب، لحملها على المسارعة بفرض العقوبات، وإلا تحرك الكونجرس على هذا الطريق بشكل منفرد، ما سيسبب إحراجاً للبيت الأبيض بطبيعة الحال. وأبرزت «وول ستريت جورنال»، مشروع قرار تقدم به في هذا الشأن، كلٌ من السناتور ريك سكوت، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية فيلادلفيا، وتود يونج النائب الجمهوري كذلك عن ولاية إنديانا. وينص المشروع على إدانة القرار التركي بشراء المنظومة الصاروخية الروسية، ويطالب الإدارة بمعاقبة أنقرة على ذلك دون إبطاء.

وأشارت إلى أن أي عقوبات محتملة ستُطبق بموجب قانون «مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات» الصادر عام 2017، والذي يحظر التعاملات بأي وجه من الوجوه مع القطاعين العسكري والاستخباراتي الروسي. ويُلزم القانون الرئيس الأميركي بالاختيار بين 12 تدبيراً عقابياً مختلفاً، واختيار خمسة منها لفرضها على الكيان المتورط في التعامل تجارياً أو عسكرياً مع موسكو.

وتتراوح هذه التدابير، ما بين رفض منح التأشيرة لشخصيات بعينها، وصولاً إلى إجراءات أخرى أكثر صرامة، من قبيل منع التعامل مع النظام المالي في الولايات المتحدة، بمختلف مؤسساته. وكشفت الصحيفة الأميركية - نقلاً عن مسؤولين غربيين لم تكشف عن هويتهما - أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أبلغ قبل يومين مسؤولين من عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن إدارة ترامب ستعلن العقوبات المنتظرة على نظام أردوغان، في غضون أيام قليلة. كما قال مسؤولو البيت الأبيض، لأعضاء في الكونجرس، إن الرئيس الأميركي سيتخذ قراره النهائي بخصوص العقوبات، بعد إجراء مشاورات مع بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، وأن هذا الملف يخضع بالكامل «للسلطات الرئاسية» المخولة لترامب.

وأشارت «وول ستريت جورنال»، إلى أن كلا من بولتون وبومبيو «أوصيا بفرض عقوبات على مستوى معين (لم تحدده) ضد النظام التركي، مؤكديْن أنه لا يتعين التغاضي عن جلب منظومة تسلح روسية إلى أراضي دولة عضو في الناتو».

ووفقاً للصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، فإن «تركيا لا تزال في خطر مواجهة مزيد من العواقب الناجمة عن أي قرارات مستقبلية، تتخذها المؤسسة التشريعية الأميركية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مؤسسات القطاع العسكري في أنقرة، ستكون الهدف الرئيس لأي تدابير عقابية محتملة، جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين عن هذه المؤسسات.