تحقيق إيراني باختفاء مليار يورو مخصصة لاستيراد الأدوية

طهران (مواقع إخبارية) طالب محمود فايزي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة بعثها إلى أربعة وزراء في الحكومة، بتقديم شرح حول اختفاء مبلغ مليار يورو كانت مخصصة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية. ونقلت وكالة «إيسنا» عن جريدة الشرق الإيرانية، أن فايزي طلب في الخطاب من وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني، ووزير الزراعة محمود حجاتي، ووزير الصحة والتعليم الطبي سعيد النقسي، ووزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية محمد شريعة مداري تقديم توضيح لما حدث للواردات التي وعد بها الذين تلقوا العملة الأجنبية بسعر الصرف الحكومي المدعوم.

وقال فايزي، إن «نحو 849 مليون يورو مخصصة لاستيراد السلع الأساسية، و130 مليون دولار أخرى مخصصة للأدوية، منحت لشركات قد اختفت»، متهما 20 شركة بعدم استيراد البضائع التي تعهدت بإحضارها إلى البلاد بشكل قانوني». كما أرسل مدير مكتب روحاني الخطاب ذاته إلى البنك المركزي الإيراني، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه القضية. وبسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية في السنوات الأخيرة، تخصص الحكومة العملات الأجنبية بأسعار صرف أرخص لمستوردي الأدوية والمواد الغذائية والمواد الخام الحيوية وغيرها من السلع الأساسية التي يجري الموافقة عليها مسبقا. ويلتزم هؤلاء المستوردون بشراء ونقل البضائع الموافق عليها مسبقاً إلى إيران.

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