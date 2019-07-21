مقتل 7 «دواعش» وتدمير 23 وكراً للتنظيم في نينوى

سرمد الطويل (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، مقتل 7 من مسلحي داعش، وتدمير 23 وكراً للتنظيم بعمليتين في نينوى.

وذكرت الخلية، في بيان، أن «قطعات من قيادة عمليات نينوى والحشد العشائري، نفذت واجب تفتيش في‏? ?المنطقة ?الحدودية، ?وبعمق ?10 ?كيلو ?متر، ?من «?بئر ?عگلة ?شمالاً ?إلى ?تل ?غزال ?جنوباً? ?والمنطقة ?المحيطة ?ببحيرة ?سنيسلة ?في ?نينوى?«?. وأشارت إلى أنه: «تم تنفيذ ضربات جوية‏? ?من قبل ?طيران ?التحالف، ?غربي ?بحيرة ?سنيسلة، ?نتج ?عنها ?مقتل ?3 ?إرهابيين،? ?وتدمير ?19 ?وكراً، ?كما ?تم ?تدمير ?4 ?عبوات ?ناسفة».

وأضافت: «وشرعت قوة أخرى من القيادة أعلاه،‏? ?بالاشتراك ?مع ?الحشد ?العشائري ?بواجب ?تفتيش ?المنطقة، ?جنوبي ?مدينة ?الموصل ?ضمن? ?المنطقة ?المحصورة ?بين ?جزيرة ?الشمسيات ?إلى ?قرية ?تل ?الشوك ?والجزرات ?الوسطية? ?على ?نهر ?دجلة، ?أسفرت ?عن ?مقتل ?4 ?إرهابيين، ?وتدمير ?4 ?أوكار، ?وحزامين ?ناسفين،? ?فضلاً ?عن ?رمانة ?يدوية?«?.

من جهته، أكد وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، أن الوضع الأمني في نينوى مستقر، فيما كشف عن أبرز نتائج عمليات «إرادة النصر»، لافتاً إلى «دعم وزارة الدفاع بكافة الإمكانية الأمنية».

وفيما يتعلق بالجوانب الخدمية، قال وزير الدفاع، أنه «سيتم خلال شهر إعادة افتتاح جسر الحرية عبر إمكانيات الجيش، بالإضافة إلى توجيه القطعات العسكرية، بإعادة الانتشار في نينوى، وتحديداً بالجانب الغربي منها في القيروان والبعاج وغيرها».

وأضاف: «لقد وجهنا بفتح الكثير من السيطرات داخل الموصل»، مشدداً على أهمية «التعاون التام ما بين القوات الأمنية والمواطنين لتحقيق الاستقرار الأمني في المدينة». وأضاف: «نحن جادون وعازمون على إعادة بناء نينوى، والقوات الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن في المحافظة».

وبين أن: «أهمية عمليات إرادة النصر تكمن في منع تسلل الإرهابيين من وإلى سوريا، حيث إن هناك بعض المجاميع الإرهابية موجودة في خارج المحافظة، وهذا السبب وراء قيام القوات الأمنية بعمليات عسكرية تعرضية».

ولفت إلى أن: «هناك أمراً من رئيس الوزراء، بإعادة المفصولين من الخدمة العسكرية»، مشيراً إلى أنه «شكل في محافظة نينوى أكثر من مركز لاستقبال طلباتهم». وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، قد أشرف السبت، على إطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر، وتفقد قطعاتها في شمال بغداد.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بارتفاع حصيلة انفجار عبوة ناسفة في بستان زراعي شمال شرق المحافظة إلى مقتل وإصابة 4 مدنيين. وقال المصدر، إن «الأجهزة الأمنية بدأت عملية تمشيط في موقع الحادث». من جانبه، أعلن مسؤول أمني، أمس، عن تسبب انفجار عبوة ناسفة أخرى، بمقتل شخص وجرح 2 آخرين، في إحدى قرى ناحية «جلولاء» بقضاء خانقين». وقال مسؤول استخبارات قوات البيشمركة في المنطقة، المقدم أحمد مصطفى، إن العبوة الناسفة «انفجرت في الساعة 7 صباحاً، في مزرعة أحد المواطنين من المكون العربي السني بقرية الإصلاح التابعة لناحية جلولاء، التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 2 بجروح»، مشيراً إلى أن القتيل هو «شقيق مختار قرية الإصلاح، وأن الجريحين من أولاد عمومته».

من جهتها، أصدرت لجنة مكافحة غسيل الأموال التابعة‏? ?للأمانة ?العامة ?لمجلس ?الوزراء، ?قراراً ?بتجميد ?أموال ?5 ?أشخاص من جمهورية مالي، ?بتهمة ?تمويل? ?الإرهاب، ?ومنعهم ?من ?السفر.

وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، فإنها قررت‏? ?إضافة ?قيد ?5 ?أشخاص ?بموجب ?قرارات ?مجلس الأمن، ?وهم «أحمد ?أغ ?البشر، ?وهوكا? ?هوكا ?أغ ?الحسيني، ?و?مهري ?سيد ?عمار ?بن ?داحا، ?ومحمد ?بن ?أحمد ?مهري، ?ومحمد ?ولد? ?متالي».