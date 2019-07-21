مسؤول أميركي: كوشنر يقترب من إعداد خطة التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط

قال مسؤول في الإدارة الأميركية، اليوم الأحد، إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره سيرأس وفداً أميركياً في جولة بالشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يزور كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وبريان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران وآفي بركويتس???? مساعد كوشنر العديد من دول المنطقة.

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وسيغادر الوفد الأميركي واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس المقبل.

وقال المسؤول إن الهدف من هذه الجولة "مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة".

وأضاف أن الوفد سيناقش أيضاً احتمال جعل مقر صندوق التنمية في البحرين.