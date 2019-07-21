طائرة فنزويلية تتعقب مقاتلة أميركية بشكل عدواني

اتهم الجيش الأميركي طائرة فنزويلية مقاتلة بتتبع مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية من طراز "ئي بي-3 أريس 2"، "بشكل عدواني" فوق المجال الجوي الدولي، في مؤشر آخر على تزايد العداء بين البلدين.

وحدثت المواجهة بين الطائرتين الأميركية والفنزويلية، الجمعة الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية فرض عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي وكالة المخابرات العسكرية الفنزويلية.

وقال الجيش الأميركي، في بيان اليوم الأحد، إنه خلص إلى أن "الطائرة المقاتلة روسية الصنع تعقبت، بشكل عدواني، الطائرة (ئي بي-3) على مسافة غير آمنة في المجال الجوي الدولي لفترة زمنية طويلة، مما عرض سلامة الطاقم ومهمة الطائرة ئي بي-3 للخطر".

اقرأ أيضاً... الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض مزيد من العقوبات على فنزويلا

Advertisements

ولم تتصادم الطائرتان ولم يصب أحد في الحادث.

واستخدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات مراراً في محاولة لإسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتبرت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعي.

وقال الجيش الأميركي، في البيان، إن "نظام مادورو يواصل تقويض القوانين المعترف بها دولياً ويظهر ازدراءه للاتفاقيات الدولية التي تجيز للولايات المتحدة والدول الأخرى القيام برحلات جوية بشكل آمن في المجال الجوي الدولي".