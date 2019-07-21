حزب الرئيس زيلينسكي يفوز بانتخابات البرلمان الأوكراني

تصدر حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت، اليوم الأحد، في أوكرانيا بـ43,9% من الأصوات، وفق ما أفاد استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.
وتوقع الاستطلاع، الذي أجرته ثلاثة مراكز، أن تتجاوز أربعة أحزاب أخرى سقف خمسة في المائة من الأصوات، ما يتيح لها دخول البرلمان.
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وقد حدد زيلينسكي "أولويتين" بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية هما: إنهاء الحرب مع الانفصاليين في شرق البلاد ومكافحة الفساد.
وقال الرئيس الأوكراني، في تصريح أدلى به في مقر حملة حزبه، "نحن ممتنون للشعب الأوكراني على هذا الدعم. تعلمون أولوياتنا الرئيسية (...) مثل أي أوكراني، إنهاء الحرب وإعادة السجناء والتغلب على الفساد".
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