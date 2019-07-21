الجيش اليمني يتقدم في باقم ويكبد ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة

أحرزت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، تقدماً جديداً في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وسط انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تكبدت خسائر فادحة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي إن "قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة"، بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني الوطني.

وأضاف القشائي أن "الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم"، مضيفاً أن "قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر نارياً على قمة جبل النار".

وأكد العميد القشائي أن "المعارك مستمرة وسط انهيارات في صفوف الميليشيات التي تكبدت قتلى وجرحى"، لافتاً إلى أن "قوات الجيش استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".

وثمن القشائي دعم وإسناد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، للجيش اليمني الوطني في معركته ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي انقلبت على الشرعية في اليمن.