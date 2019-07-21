الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة مسيرة قرب طرابلس

قال الجيش الوطني الليبي إنه أسقط طائرة مسيرة، اليوم الأحد، في ضاحية "عين زارة" بجنوب مدينة طرابلس.

ونقل موقع قناة "العربية نت" التلفزيونية عن مصدر عسكري ليبي أن الطائرة، التي أسقطت، تركية وأنها كانت تقصف مواقع الجيش الوطني الليبي.

ويشن الجيش الوطني الليبي، بقيادة قائده المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية في جنوب ليبيا لتطهيره من الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة.

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وأضاف موقع "العربية نت" أن شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، قالت، في بيان، إن "جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي - القطري".