كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تؤكد استعدادها لإرسال المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن روسيا قد ترسل المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا في حال الحاجة إلى ذلك.

وقال ريابكوف إن الخبراء العسكريين الروس أنجزوا المهام الموكلة لهم في فنزويلا ، لكن إذا لزم الأمر يمكن إرسالهم إلى هناك مرة أخرى.

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى

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وأعلن للصحفيين على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز "الآن تم حل المهام التي تم تحديدها قبل المجموعات التي عملت هنا مؤخرًا، وفي حال تطلب الأمر بذل جهود إضافية أو تحسينات في مكان ما ، فسيتم ذلك".

ويزور ريابكوف فنزويلا في الفترة 20-22 يوليو الجاري للمشاركة في مؤتمر لحركة عدم الانحياز.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.

هذا وتأسست حركة عدم الانحياز، في سبتمبر عام 1961، ويشارك فيها 120 دولة، بالإضافة إلى 17 دولة و 10 منظمات دولية تتمتع بصفة مراقب.