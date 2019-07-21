كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع مستشار الدولة الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الصين.

ورحب وزير الخارجية الصيني بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى بكين، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والصين وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة.

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كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على متانة العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات والصين وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

وأشاد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين الإمارات والصين والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.