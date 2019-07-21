بعد دراجي.. محام مصري يطالب بمنع محرز من دخول مصر

تقديم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ ضد نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، بغية منعه من دخول التراب المصري مستقبلا.

وطالب المحامي المذكور في بلاغه الموجه إلى النائب العام في دولة مصر، نبيل صادق، بإدراج اسم لاعل مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن لائحة الممنوعين من دخول مصر.

واستند صبري في طلبه إلى عدم مصافحة قائد المنتخب الجزائري رئيس مجلس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، خلال تسلمه لقب كأس الأمم الإفريقية، الجمعة الماضي، الذي توج به “ثعالب الصحراء”.

واعتبر المحامي المصري، أن ما قام به محرز هو ازدراء لرئيس مجلس الوزراء المصري، خاصة أن النجم الجزائري صافح كل من رئيس الجزائر عبد القادر بن صالح، وجيانو انفانتينو رئيس “فيفا”، وأحمد أحمد رئيس “كاف”، بينما تجاهل مصطفى مدبولي وأشرف صبحي.

هذا وكان محامي مصري آخر، يدعى أيمن محفوظ عبد المجيد طالب بمنع المعلق الجزائري حفيظ دراجي من دخول مصر، بعد الزيارة التي قام بها قبل أسبوع تقريبا، معلق قنوات “بي ان سبور” القطرية إلى منزل عائلة نجم الكرة المصرية محمد أبوتريكة.