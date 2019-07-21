رسميا.. محسن ياجور ينتقل إلى ضمك السعودي

أعلن فريق ضمك السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، ضم محسن ياجور إلى صفوفه، قادما من نادي الرجاء الرياضي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لأهداف ياجور مع الرجاء، متضمنا عبارة “هداف الدوري المغربي محسن ياجور ضمكاوي”.

وتألق صاحب 34 عاما مع الفريق الأخضر منذ عودته إليه قبل موسمين، حيث توج هدافا للبطولة الاحترافية في موسمين متتاليين، كما ساهم في إحراز الرجاء لثلاثة ألقاب، كأس العرش، والكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، ثم كأس السوبر الإفريقي.

وبانتقال ياجور إلى ضمك الصاعد حديثا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يكون الفريق السعودي قد تعاقد مع ثاني لاعب من الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن ضم قبل أسابيع الجناح زكرياء حدراف.