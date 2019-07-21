أبو سنان: إصابة حرجة لطفل وإصابة والديه بحادث طرق ذاتيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب مساء يوم الأحد، طفل من أبو سنان (عامان)، بإصابة حرجة، كما أُصيب والداه بإصابتين متوسطتين، إثر حادث طرق وقع في شارع "8721"، قرب جت.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقَلَهم إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وعُلِم أن الحادث ذاتي، وتسبب بانقلاب السيارة، وإصابة أفراد العائلة، وعُلم أيضا أن الزوج يبلغ الـ28 عامًا من عمره، فيما تبلغ زوجته الـ24 من العمر.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع عقِب انحراف سيارة عن مسارها، واصطدامها بشجرة، غير أنها لم تُوضح السبب الذي أدى إلى الانحراف.

وباشر محققو السير، بالتحقيق، للوقوف على أسباب الحادث.

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بدوره، قال مركز حيان الطبي في بيان، إن "طواقم حيان قدمت العلاج لإصابتين من حادث طرق ذاتي صعب وقع على مفرق ’كليل- جت’ ووصفت الإصابات بالمتوسطة - الصعبة، وبعد تقديم العلاج تم نقل المصابين لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا".

وفي وقت سابق، قالت جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر): "يستمر الاتجاه التصاعدي في عدد الضحايا في المجتمع العربي بشكل منتظم على مدار العام. يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق وضع مسألة الإصابة في حوادث الطرق على رأس قائمة الأولويات ومعالجة هذا الوضع المزري والزيادة المقلقة في عدد الضحايا بشكل فوري".

وأكدت أنه "يجب الاستثمار في نشر الوعي والتوعية التي ستشجع السائقين على السفر بأمان، وتحسين البنى التحتية في البلدات داخل المجتمع العربي، وزيادة إنفاذ القانون من أجل خلق ردع حقيقي منعا لارتكاب جرائم مرورية تهدد الحياة".