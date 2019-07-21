المناطق تكشف كذب الإعلام الإيراني والقطري حول ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها المملكة

المناطق- الرياض

تناولت وسائل إعلامية موالية لإيران من بينها إعلام نظام الحمدين خبر إفراج المملكة عن الناقلة الإيرانية “Happiness 1” التي تم قطرها قبل نحو ثلاثة أشهر إلى ميناء جدة بعد تعطلها في البحر الأحمر بسلبية مطلقة وادعت تلك الوسائل أن الخوف السعودي من فعل مقابل هو ما دعا المملكة لإطلاق الناقلة .

وحرصاً من الخليج 365 على إيضاح الحقائق لقرائها فقد تأكد للصحيفة ومن خلال متابعتها للإعلام الإيراني كذب تلك الوسائل وتدليسها للحقائق.

فالمملكة حسب الإعلام الإيراني الناطق بالفارسية قامت بتقديم المساعدة للناقلة الإيرانية وفقاً لقوانين البحار الدولية، واستضافت 24 بحاراً كانوا على متن الناقلة وقدمت لهم كل ما يحتاجونه من منطلق إنساني تعودت عليه المملكة.

ومن ضمن الحقائق المغيبة والتي حاول الإعلام الموالي لإيران إخفائها هي أن المملكة قدمت عرضا بإصلاح الناقلة وبمقابل لكن إيران رفضت.

وبعد الرفض الإيراني فرضت المملكة رسوم على رسو الناقلة في الميناء تصل إلى 200 ألف دولار في اليوم، وهذه الإجراء اغضب الإيرانيين الذين بحثوا عن وساطة لإخراج السفينة عبر سويسرا وعمان.

وأخر الحقائق حول الإفراج عن الناقلة هي أن إيران قامت بإخراج الناقلة المتعطلة من الميناء عبر سحبها بقاطرتي سحب إيرانيتين تم إرسالهما لهذا الغرض.