الجيش الليبي: تركيا دخلت معركة طرابلس بشكل رئيسي

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الأحد، إن تركيا دخلت بشكل مباشر ورئيسي في معركة طرابلس بعد تقهقر المليشيات.

وأكد المسماري في تصريحات صحفية أن التقنيات العسكرية الحديثة التي تستخدمها المليشيات مثل الطائرات بدون طيار يقوم أتراك بتسييرها.

وأضاف أن "التحدي الوحيد أمامنا الآن هو حماية المدنيين وأملاكهم وكذلك أملاك الدولة، مؤكداً أن الجيش الليبي سيصدر تعليمات واضحة للمدنيين قبل اقتحام طرابلس.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن خطة اقتحام العاصمة طرابلس جاهزة، مؤكداً: "واثقون من خطواتنا السابقة والقادمة وكل توقعاتنا للمعركة حدثت بالفعل".

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وفي وقت سابق الأحد، أسقطت الدفاعات الأرضية التابعة للجيش الوطني الليبي، سادس طائرة تركية مسيرة، في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.





وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الطائرة التركية المسيرة كانت تحاول استهداف قوات الجيش الليبي المتمركزة في محور عين زاره، والذي يعد أبرز المحاور تقدما نحو قلب العاصمة.

وكان المحجوب أكد، في تصريحات الأحد، أن معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين تقترب من نهايتها، وأصبحت قواتنا على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء في قلب العاصمة.

وتعد الطائرة التركية هي السادسة من نوعها، والتي تسقطها قوات الجيش، منذ بداية عملية طوفان الكرامة، التي انطلقت في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة الليبية من المليشيات.

وكان سلاح الجو الليبي، الخميس، استهدف طائرة تركية مسيرة جديدة "درون" أثناء محاولتها الهبوط في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.