ولي عهد أبوظبي في الصين.. زيارة الدولة.. المعاني والدلالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، إلى بكين في زيارة دولة للصين.

ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورافق ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفد رفيع يضم عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات.