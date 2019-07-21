حزب رئيس أوكرانيا يتصدر الانتخابات التشريعية

تصدر حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت اليوم الأحد بـ43,9% من الأصوات، وفق ما أفاد استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته 3 مراكز أن تتجاوز 4 أحزاب أخرى سقف 5% من الأصوات، ما يتيح لها دخول البرلمان.





وهذه الأحزاب هي "منصة المعارضة" المؤيد لروسيا (11,5%) تليه 3 أحزاب موالية للغرب هي "التضامن الأوروبي" بزعامة الرئيس السابق بترو بوروشنكو (8,9%) و"الوطن" بزعامة رئيسة الوزراء السابقة يوليو تيموشنكو (7,6%) وحزب غولوس الذي أسسه في مايو/أيار الماضي نجم الروك الأوكراني سفياتوسلاف فاكارتشوك (6,3%).





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وبعد هذه النتائج التي تشمل نصف المقاعد التي جرى اختيارها وفق النظام النسبي، حدد زيلينسكي أولويتين هما إنهاء الحرب مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا ومكافحة الفساد.

وقال في مقر الحملة الانتخابية لحزبه "نحن ممتنون للشعب الأوكراني على دعمه (...) لن ندع الأوكرانيين يسقطون".





وأضاف "تعلمون أولوياتنا الرئيسية (...) كما لأي أوكراني، إنهاء الحرب وإعادة السجناء والتغلب على الفساد"، داعيا حزب غولوس إلى مفاوضات بهدف تشكيل ائتلاف حاكم.

وتابع "يسرنا أن ندعو فاكارتشوك" إلى التفاوض.



