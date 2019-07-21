الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية.. أمريكا تقول إن طائرة فنزويلية تعقبت بشكل عدواني طائرة عسكرية أمريكية

اتهم الجيش الأمريكي طائرة فنزويلية مقاتلة بتتبع طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز ئي بي-3 أريس 2 ”بشكل عدواني“ فوق المجال الجوي الدولي في مؤشر آخر على تزايد العداء بين البلدين.

وحدثت المواجهة بين الطائرتين الأمريكية والفنزويلية يوم الجمعة وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي وكالة المخابرات العسكرية الفنزويلية.

وقال الجيش الأمريكي في بيان صدر يوم الأحد إنه خلص إلى أن ”الطائرة المقاتلة الروسية الصنع تعقبت بشكل عدواني الطائرة ئي بي-3 على مسافة غير آمنة في المجال الجوي الدولي لفترة زمنية طويلة مما عرض سلامة الطاقم ومهمة الطائرة ئي بي-3 للخطر“.

ولم تتصادم الطائرتان ولم يصب أحد في الحادث.

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واستخدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات مرارا في محاولة لإسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتبرت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعي.

وما زال مادورو يحظى بدعم القوات المسلحة والمؤسسات الأخرى بفنزويلا.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إن ”نظام مادورو يواصل تقويض القوانين المعترف بها دوليا ويظهر ازدراءه للاتفاقيات الدولية التي تجيز للولايات المتحدة والدول الأخرى القيام برحلات جوية بشكل آمن في المجال الجوي الدولي“.