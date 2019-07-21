واشنطن: مقاتلة فنزويلية تهدد طائرة أميركية عسكرية في مجال جوي دولي

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن أن مقاتلة فنزويلية “طاردت بعدوانية” طائرة استخبارات أمريكية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، في تأكيد على تصاعد التوترات بين البلدين.

وذكرت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن تصرف فنزويلا يدل على السلوك المتهور للرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الولايات المتحدة بخرق القواعد الدولية، حسبما أفادت “سكاى نيوز”.

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وأوضحت الولايات المتحدة أن طائرة من طراز إي بي-3 كانت تقوم بمهمة متعددة الجنسيات وأن مقاتلة فنزويلية من طراز سو-30 تتبعت الطائرة عن كثب، وهو ما تقول الولايات المتحدة إنه شكل تهديدا لطاقمها.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، إن الولايات المتحدة دخلت المجال الجوي الفنزويلي دون إشعار مسبق.

وأشار إلى أن ذلك عرض الرحلات الجوية التجارية من مطار فنزويلا الرئيسي للخطر.

وتدعم الولايات المتحدة محاولة زعيم المعارضة خوان غايدو للإطاحة بمادورو.