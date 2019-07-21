المبروك الغزوي قائداً جديداً لمعركة طرابلس

يعتزم القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، تكليف اللواء المبروك الغزوي، بقيادة عمليات المنطقة الغربية خلفاً للواء عبد السلام الحاسي، مع استعداد الجيش لتكثيف عملياته لطرد قوات حكومة الوفاق الوطني من العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري، بحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، إن "القائد العام سيكلف اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية خلفاً للواء عبد السلام الحاسي".

وأكدت "بوابة أفريقيا" الإخبارية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت، الأحد، قراراً يقضي بتكليف اللــواء المبروك الغزوي، قائداً لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، خلفاً للواء عبد السلام الحاسي.

وتستعد قوات "الجيش الوطني" الليبي لشن هجوم واسع على طرابلس، ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ"ساعة الصفر".

ويشار إلى أن اللواء المبروك الغزوي، كان يشغل منصب آمـر وحاكم لمنطقة سبها العسكـرية، كما عمل آمراً لمنطقة الكفرة العسكرية لمدة تقارب 3 سنوات، كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة.