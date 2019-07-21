شكرا لقرائتكم شاهد.. إيران ترفع علمها على ناقلة بريطانيا المحتجزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت إيران علمها على ناقلة النفط البريطانية المحتجزة "ستينا امبيرو" في لقطات بثتها قناة "برس تي في" الحكومية الإيرانية، الأحد.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الناقلة في المياه الدولية قرب مضيق هرمز الجمعة، ما أثار توترا دبلوماسيا كبيرا بين طهران ولندن، ودعوات دولية لوضع حد لسلوك طهران في تهديد الملاحة البحرية.

كما قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن العمل الإيراني "يثير تساؤلات خطيرة للغاية حول أمن الملاحة البريطانية والشحن الدولي في مضيق هرمز".

وأضاف هانت أن السفينة قد تم الاستيلاء عليها في المياه العمانية في "انتهاك واضح للقانون الدولي".

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من جهة أخرى، ووسط الإدانات الدولية للخطوة الايرانية، تبحث بريطانيا خيارات للرد على إيران، منها احتمال فرض عقوبات على مسؤولين ايرانيين وتجميد أصول تعود لطهران في المملكة المتحدة.

يذكر أن إيران كانت قد استولت على السفينة، ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

من جهتها، أعلنت غرفة الشحن البريطانية الأحد، أن استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت غرفة الشحن البريطانية أن مخطط سير الناقلة يظهر استيلاء إيران عليها في مياه سلطنة عمان.

إلى ذلك بعثت بريطانيا رسالة لمجلس الأمن بشأن اختطاف إيران لناقلة نفط تابعة لها قالت فيها إنه لا أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني.