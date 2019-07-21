أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن "روسيا قد ترسل المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا في حال الحاجة إلى ذلك".
وأوضح ريابكوف أن "الخبراء العسكريين الروس أنجزوا المهام الموكلة لهم في فنزويلا ، لكن إذا لزم الأمر يمكن إرسالهم إلى هناك مرة أخرى".
وفي تصريح على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز ، لفت الى أنه "الآن تم حل المهام التي تم تحديدها قبل المجموعات التي عملت هنا مؤخرًا، وفي حال تطلب الأمر بذل جهود إضافية أو تحسينات في مكان ما ، فسيتم ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر ريابكوف: مستعدون لإرسال المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا اذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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