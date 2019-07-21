ريابكوف: مستعدون لإرسال المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا اذا لزم الأمر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​ أن "​روسيا​ قد ترسل المزيد من الخبراء العسكريين إلى ​فنزويلا​ في حال الحاجة إلى ذلك".

وأوضح ريابكوف أن "الخبراء العسكريين الروس أنجزوا المهام الموكلة لهم في فنزويلا ، لكن إذا لزم الأمر يمكن إرسالهم إلى هناك مرة أخرى".

وفي تصريح على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز ، لفت الى أنه "الآن تم حل المهام التي تم تحديدها قبل المجموعات التي عملت هنا مؤخرًا، وفي حال تطلب الأمر بذل جهود إضافية أو تحسينات في مكان ما ، فسيتم ذلك".